Son dakika haberi: 'Üniversiteler fuhuş evi' açıklamasına her kesimden tepki yağdı: ‘Akademinin yüz karası’

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu Akit TV’de Sabri Balaman’ın sunduğu Derin Kutu adlı programda önce ‘Z’ kuşağını eleştirdi. Ardından üniversitelerle ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. Üniversitelerin şehirleri geliştirdiği iddiasının yalan olduğunu söyleyen Sofuoğlu, “Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı’na döndü” dedi.

‘HOCAM AĞIR OLDU’

Ebubekir Sofuoğlu konuşmasının devamında “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadesini kullandı. Stüdyodaki konukların “Hocam ağır oldu. Genelleme yapmayın” demesi üzerine Sofuoğlu sözlerini, “İstisna değil. Gördüklerim var. Gelin ben size apartları gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” diye sürdürdü.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan konuyla ilgili Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunu. Gerekli işlemlerin başlatılacağını söyleyen Rektör Savaşan şöyle konuştu: “Hoş karşılanması veya tevil edilmesi mümkün olmayan sözler. Herkesi töhmet altında bırakan bir üslup. Söyledikleri yakışmıyor ancak biz kurum olarak yasal süreçleri işletmek durumundayız. Hem savcı hem hâkim rolüne bürünmemiz doğru olmaz tabii ki. Gerekli işlemler inşallah tesis edilecek. Disiplin yönetmeliği var malum. O çerçevede soruşturmacı atanacak, savunmalar alınacak, artık uygun ceza neyse önerilecek. Mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülecek.”

“Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi söz konusu mu” sorusu üzerine “Kişilerin savunmasını almadan bir şey söylemem doğru olmaz” diyen Rektör, “Okulla ilişiğinin kesilmesinin o kapsama gireceğini düşünmüyorum ama bu konuda şu an yorum yapmam doğru değil. Kendisiyle de henüz konuşmadık” diye konuştu.

YÖK’TEN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Yekta Saraç da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sofuoğlu hakkında Sakarya Üniversitesi tarafından soruşturma başlatıldığını ve söz konusu çirkin ifadelerin asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Saraç, “Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekânlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez” dedi.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA: HEPİMİZİ TÖHMET ALTINDA BIRAKTI

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü yazılı açıklama yaptı: “Sofuoğlu, üniversitemiz ana yerleşkesinin bulunduğu Serdivan’ı da katarak sarf ettiği cümlelerde üniversitemizin mensuplarını töhmet altında bıraktı. Konuşmasının kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Gerekli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI: ‘ONUN ZİHNİ FUHUŞ EVİ’

Eğitim-İş Çankırı Başkanı Murat Şamasas: Bu ülkenin Ebubekir Sofuoğlu gibi zihni ‘fuhuş yuvası’ olmuş sözde akademisyenlere değil, üniversitelerin bilim yuvası olduğunun farkında olan laik, çağdaş, bilimsel eğitimi benimsemiş, Atatürkçü, gerçek akademisyenlere ihtiyacı var.

Öğrenci Sendikası: Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Avukatlarımız ve sendika temsilcilerimizle hukuki sürecin takipçisi olacağız.

Üniversite Kadın Meclisleri: Genç kadınların modern hayata dahil olmasını “fuhuş” olarak niteleyen Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Üniversitelerde gericilik ve cinsiyetçiliğin karşısında biz varız.

Z Kuşağı Platformu: Sevgili Sakarya Üniversitesi. Sizin hocanız Prof. Ebubekir Sofuoğlu üniversiteler için “Neredeyse fuhuş evi” sözünü kullanmıştır. Size ve biz öğrencilere ne demek istiyor? Gereğini yapacak mısınız?

Öğrenci Kolektifleri: Sakarya Üniversitesinde öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu Akit TV’de Z kuşağını hedonistlikle, öğrenci evlerini ise fuhuş evi olmakla itham etti.

Sizlerin de sizlerin gerici zihniyetinin de üniversitelerde yeri yok. Ebubekir Sofuoğlu akademiden def edilecek.

Fırat Tanış (oyuncu): Üniversitelere “fuhuş evi” diyen “Profesör” Ebubekir Sofuoğlu derhal görevden alınmalı, mümkünse akademisyenlikle tüm ilişiği kesilmelidir.

Deniz Ülke Arıboğan (akademisyen): Üniversiteler “fuhuş evi” diye düşünen bir profesör, muhtemelen işe giderken yolunu şaşırmış, yanlış yerde göreve başlamıştır.

MUHAFAZAKÂR YAZARLAR TEPKİLİ: AMACI KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNİ ENGELLEMEK





Nevin Meriç (İstanbul Müftülüğü Din Hizmetleri uzmanı): “Sürekli birbirinden çirkin beyanları var. Bence bu bir proje. Başı da kendisi çekiyor. Zamanla halka genişleyecek. Hedef kızların eğitimini engellemek ve üniversiteden uzaklaştırmak. Ama başaramayacaklar” diye tweet atan Meriç, Hürriyet’e de şunları söyledi: “Epeydir benzer şekilde cümleleri var. Bir profesör neden sürekli aynı konuyu gündeme getirir diye sormak lazım. Tıbbi bir rahatsızlık olmadığına göre başka bir neden olabilir mi diye düşünebiliriz.”

Ayşe Böhürler (gazeteci): Ne üniversite hocasına ne bir ebeveyne yakışıyor. Sorumluluk taşıyan herkes tepki vermeli.

Derya Yanık (KADEM Yönetim Kurulu üyesi): Şu konuşma o kadar çirkin, o kadar talihsiz, o kadar kötü ki! Bulabildiğim en hafif ifadelerle tanımlıyorum. Bütün üniversite öğrencilerini itham etmek, hepsini ahlaksızlıkla yaftalamak nedir ya? Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz?

AK PARTİ’DEN SERT TEPKİ: GENÇLER BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye’nin geleceği tüm gençlerimize emanettir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Kendisinin söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya’mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Üniversitelerimiz araştırma, öğretim ve topluma hizmet merkezlerimizdir. Gençlerimiz ise gözbebeklerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükseköğretim alanında aldığımız muazzam mesafe üniversitelerimize, gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansımasıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

CHP MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI





CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşıdı. Sofuoğlu’nun daha önce de nefret söylemlerinde bulunduğunu ve toplumda düşmanlık yaratmaya yönelik çokça ifadeleri olduğunu belirten Taşcıer, “Üniversitede çalışan ama çalıştığı yerle ilgili ‘fuhuş evi’ benzetmesi yapan bu şahsın ifadesi, kendisine son derece yakışmakla birlikte, toplum adına asla kabul edilebilir sözler değildir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Bu kişinin yaptığı ilk pot, ilk saçmalık da değil. Bu kişi ‘Google’ı Abdulhamit Han buldu’ diyen kişidir. Siz bu meczubu görevde tuttunuz. ‘İstanbul Sözleşmesi yürürlükte kalırsa çok kan dökülecek’ diyen kişidir. Her üç ayda bir saçmalayan, her sözü Cumhuriyet’le çelişkili, Atatürk’e karşı saygısız, hukuk devletinden bihaber, hukuktan bihaber bu adamları görevde tutun, büyük çam devrilince tweet atın.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkalı’da bulunan Akit TV’de yayınlanan program nedeniyle Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216/2 maddesince soruşturma başlattı.

‘APARTLARI KASTETTİM’

Sarf ettiği sözlerle ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu kendisini şöyle savundu: “Ben üniversitelerle ilgili değerlendirmemi iki açıdan söyledim. ‘Devamsızlık yapıyor talebeler’ dedim. ‘Derse gelmiyorlar’ dedim. Ben nerede söylemişim, bana bunu gösterin. Kullanmadığım kelime ya hu. Adam sözümü kesiyor ona cevap veriyorum. Sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Apartların hepsini de suçlamıyorum. ‘Neredeyse’ diyorum. Tabii orada düzgün insanlar da var. Ben ağzımdan çıkanı biliyorum. Hatta emlakçılara sorun diyorum. Emniyet kayıtlarında var. Kaç tane ev kapatıldı. Bu çocuklara yazık değil mi? Hadi beni linç edin. Yapılar üniversite mi? Yapılar diyorum, üniversitenin etrafını kastediyorum.”

BU İLK SAÇMALIĞI DEĞİL: ‘GOOGLE’I ABDÜLHAMİT BULDU’ DEMİŞTİ

Ebubekir Sofuoğlu, daha önce de “Google’ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han’dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Google’ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han’dır” demişti. Ayrıca meslektaşlarını eleştiren Sofuoğlu, ilahiyat öğretim üyelerini ‘ateist ve Kuran düşmanı’ olarak nitelendirmişti. Sofuoğlu’nun Ayasofya Camii ile ilgili “İkonlar ortadan kaldırılmazsa Fatih’in emaneti Ayasofya, fahişe Zoe ile fahişenin sergilendiği dünyadaki ilk cami olacak” sözleri de tepki çekmişti.