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Son dakika haberi! THY uçağına bomba ihbarı

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#Türk Hava Yolları#THY#Varşova
Son dakika haberi THY uçağına bomba ihbarı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 23:27

Son dakika haberi! Türk Hava Yolları’nın Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak Romanya’nın başkenti Bükreş’e acil iniş yaptı. Romanya polisi uçakta arama yapıyor.

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THY’nın TK-1766 sefer sayılı uçağı, İstanbul seferini yapmak üzere yerel saatle 19.00’da Varşova Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Romanya Hava Sahası’na yaklaşan THY uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine uçağın kaptan pilotu acil durum deklere ederek Romanya Bükreş Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi. Bunun üzerine Romanya polisi havalimanı apronunda geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba ihbarı yapılan THY uçağı Bükreş Havalimanı’na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, Romanya polisi uçağın kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlattı. Romanya polisinin uçaktaki incelemeleri devam ediyor.

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#Türk Hava Yolları#THY#Varşova

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