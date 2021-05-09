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GeriGündem Son dakika haberi: Teröristlere bir darbe de Metina'dan! MSB duyurdu: Sayı 16'ya çıktı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Teröristlere bir darbe de Metina'dan! MSB duyurdu: Sayı 16'ya çıktı

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Son dakika haberi: Teröristlere bir darbe de Metina'dan! MSB duyurdu: Sayı 16'ya çıktı

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu'nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak'ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nun devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Pençe-Şimşek Operasyonu'nu icra eden komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu."

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