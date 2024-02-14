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Son dakika haberi! Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlığı donduruldu

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#Resmi Gazete#Terör#PKK
Son dakika haberi Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlığı donduruldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 01:54

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı ve topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığı dondurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

11 KİŞİNİN TÜRKİYE’DEKİ MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Karara göre PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı, topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.

Söz konusu karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddesi gereğince alındı.

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#Resmi Gazete#Terör#PKK

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