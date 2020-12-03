Son dakika haberi: Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem..Diyarbakır'da da hissedildi

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T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan depremle ilgili rahatlatan bir açıklama geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.



PROF. DR. ERSOY: BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM



Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi yorumladı:



"Siirt'in kuzey kısmından geçen Kuzey Batı - Güney Doğu uzanımlı fay zonu var. Kurtaralan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, burası da Batman'ın doğusuna düşen bir yer. 5 büyüklüğündeki deprem insanların paniklemesi için büyük bir deprem. Herkes sokaklara çıkmış.



Merak ediyorum, herhangi bir zarar meydana gelmiş midir? Normal şartlarda bir zarar gelmemesi gerek. Fakat burada fay uzunluklarına bakıyorum, çok uzun faylar yok. Büyük depremlerin olmasını beklemem doğrusu. Bu bölge için, bazı faylarda 6'ya kadar çıkan depremler olabilir ama daha büyüğünün olmasını gösterecek belirtiler yok."





#DEPREM: Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) December 3, 2020