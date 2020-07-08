SON DAKÄ°KA HABERÄ°: SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca 8 Temmuz Ã‡arÅŸamba koronavirÃ¼s tablosunu paylaÅŸtÄ± mÄ±

Son dakika haberi... SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, bugÃ¼nkÃ¼ 7 Temmuz TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k Korona Tablosu'nu Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±.Â Tabloya gÃ¶re,Â son 24 saatte 1053 kiÅŸiye koronavirÃ¼s (corona virÃ¼sÃ¼) tanÄ±sÄ± konuldu, 19 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam vaka sayÄ±sÄ± 207 bin 897, can kaybÄ± 5 bin 260 oldu.



BAKAN KOCA, 5 Ä°LE DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°



Bakan Koca Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "YoÄŸun bakÄ±m doluluk oranlarÄ±mÄ±z 1 aydÄ±r %59-%61 arasÄ±nda. Taburcu ettiÄŸimiz hasta kadar yeni hasta yatÄ±rÄ±yoruz. EntÃ¼basyon iÃ§in de durum benzer. Vaka artÄ±ÅŸlarÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan 5 ilde, son Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARÅžI KAÃ‡ KÄ°ÅžÄ°YÄ°Z?" dedi.









KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Bakan Fahrettin Koca'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tabloya gÃ¶re; son 24 saatte 52 bin 193 test yapÄ±ldÄ±. 1086 kiÅŸide daha koronavirÃ¼s tespit edildi. VirÃ¼s nedeniyle 16 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 2 bin 315 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 3 milyon 682 bin 673, toplam vaka sayÄ±sÄ± 206 bin 844, toplam vefat sayÄ±sÄ± 5 bin 241, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 1130, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 395, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 182 bin 995 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Bakan Koca, gÃ¼nlÃ¼k verilere iliÅŸkin, "Vaka sayÄ±larÄ±mÄ±zda azalma sÃ¼rÃ¼yor. Dikkatli olmalÄ±yÄ±z: Azalmalar yavaÅŸ, artÄ±ÅŸ hÄ±zlÄ± gerÃ§ekleÅŸiyor. 1000'i aÅŸan gÃ¼nlÃ¼k yeni vakalarÄ±mÄ±zÄ±n sebebi, kurallara uyulmamasÄ±dÄ±r. BugÃ¼nkÃ¼ 16 can kaybÄ±na Ã¶nlenebilir sebepler yol aÃ§tÄ±. SalgÄ±na karÅŸÄ± kaÃ§ kiÅŸiyiz?" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM





Son dakika haberler... Bakan Fahrettin Koca'nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tabloya gÃ¶re; son 24 saatte 46 bin 414 test yapÄ±ldÄ±. 1148 kiÅŸide daha koronavirÃ¼s tespit edildi. VirÃ¼s nedeniyle 19 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 1188 kiÅŸi de iyileÅŸti. DÃ¼nkÃ¼ verilerle, toplam test sayÄ±sÄ± 3 milyon 630 bin 480, toplam vaka sayÄ±sÄ± 205 bin 758, toplam vefat sayÄ±sÄ± 5 bin 225, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 1127, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± toplam hasta sayÄ±sÄ± 392, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± 180 bin 680 oldu.

'YOÄžUN BAKIM SAYISI ARTIÅž EÄžÄ°LÄ°MÄ°NDE'

Bakan Koca, gÃ¼nlÃ¼k verilere iliÅŸkin, "Son 3 gÃ¼nde, ortalama vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n en Ã§ok arttÄ±ÄŸÄ± iller; Ä°stanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, DiyarbakÄ±r. YoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±mÄ±z, yeni vakalarÄ± takiben, artÄ±ÅŸ eÄŸiliminde. Tedbir varken, bugÃ¼n vefat eden sayÄ±sÄ± kanÄ±ksanacak tablo deÄŸil. Sosyal mesafe kuralÄ±nÄ± kat kat fazla uygularsanÄ±z tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz" deÄŸerlendirmesinde bulundu.









KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM



Son dakika haberi.. Bakan Koca, 4 Temmuz TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re, son 24 saatte 1154 kiÅŸiye (corona virÃ¼sÃ¼) koronavirÃ¼s tanÄ±sÄ± konuldu, 20 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam vaka sayÄ±sÄ± 204 bin 610, can kaybÄ± 5 bin 206 oldu.



'VAKALARIN AZALMA SEYRÄ° YAVAÅž'



Bakan Koca Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°yileÅŸen toplam hasta sayÄ±mÄ±z 180 bine yaklaÅŸtÄ±. Ä°yileÅŸme sÃ¼recindeki hasta sayÄ±sÄ± 20 bin civarÄ±nda. YoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±mÄ±zda, Ã¶nceki gÃ¼nlerden devam eden bir artÄ±ÅŸ var. VakalarÄ±n azalma seyri yavaÅŸ. BugÃ¼n iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± yeni vakalardan 60 fazla" dedi.











KORONAVÄ°RÃœSTE SON DURUM

Son dakika haberi... SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nÄ±n Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 3 Temmuz "TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k Korona Tablosu"nun son durum gÃ¼ncel verilerine gÃ¶re, bugÃ¼n 52 bin 141 test yapÄ±ldÄ±, 1172 kiÅŸiye koronavirÃ¼s tanÄ±sÄ± konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1313 kiÅŸi iyileÅŸti. Toplam test sayÄ±sÄ± 3 milyon 535 bin 818, vaka sayÄ±sÄ± 203 bin 456, vefat sayÄ±sÄ± 5 bin 186 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. YoÄŸun bakÄ±mdaki hasta sayÄ±sÄ± 1082, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± hasta sayÄ±sÄ± 374, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± ise 178 bin 278 oldu.

SON 1 HAFTADA TEDAVÄ° GÃ–RENLERÄ°N YAÅž ORTALAMASI

Bakan Koca, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayÄ±sÄ± 1.172â€™ye indi. VirÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ± hÄ±zlÄ±; vakalarÄ±n azalmasÄ± zaman alÄ±yor. Son 1 haftada hastanede tedavi gÃ¶renlerin yaÅŸ ortalamasÄ± 46,7. Son 1 haftada tanÄ± konanlarÄ±n %11,13'Ã¼ 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼. Vefat edenlerin %70'ten fazlasÄ± bu yaÅŸ grubundan" dedi.