Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması! Bu sabah geliyor
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan inaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının ikinci bölümünün bu sabah Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Çin'den alınan inaktif aşıların sevkiyatıyla ilgili paylaşım yapan Bakan Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek" dedi.
İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2021
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