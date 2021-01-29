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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması! Bu sabah geliyor
GeriGündem Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması! Bu sabah geliyor
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Haber Giriş: 29.01.2021 - 00:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması! Bu sabah geliyor

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması! Bu sabah geliyor
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan inaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının ikinci bölümünün bu sabah Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Çin'den alınan inaktif aşıların sevkiyatıyla ilgili paylaşım yapan Bakan Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek" dedi.

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