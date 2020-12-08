Son dakika haberi: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Son dakika haberi... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın canlı yayından ayrılması sonrası verilen aranın ardından programın sunucu Başak Şengül şunları aktardı:

"Tam anlamıyla durumuna dair net bir bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin de müdahalesi söz konusu. Malumunuz Ankara stüdyosundaydı Prof Dr. Mehmet Ceyhan. Kendisi aşı ile, salgın ile salgın başladığından bu yana bütün sorularımızı cevaplayan, Türkiye kamuoyunun da güvenle takip ettiği uzman bir isim. Rahatsızlandı birkaç dakika öncesinde. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik. Bir an önce kendisinden iyi haber alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz."

Programın konuklarından Hulki Cevizoğlu ise şu bilgileri paylaştı:

"Şöyle söyleyelim, şimdi bir hafif baş dönmesi olmuş hocamıza o yan stüdyoda. Şu an ambulans girmek üzere binaya. Hocamız şu anda ambulansla hastaneye gidiyor. Şuuru, bilinci yerinde.

Gün boyunca çok toplantılara katıldığını, yorgun olduğunu söyledi hoca. Gereken tıbbi yardım yapılıyor şu anda."

Yayına telefonla bağlanan CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın son durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hocanın durumu gayet iyi, az önce kendisiyle görüştüm. Bir süredir var olan mide rahatsızlığı varmış, sabah saatlerinde de sıkıntı yaşamış. Çok hızlı hareket edildi, ambulans geldi. Sağlık Bakanlığı da devrede. Şimdi ambulansla Hacettepe Hastanesi'ne götürülüyor Mehmet Ceyhan. 'Haftaların getirdiği bir yorgunluk olsa gerek' dedi. Görüşlerinden çok faydalandığımız bir bilim insanı. Bir kez daha belirtiyorum; şu an için sağlık durumu iyi. Hacettepe Hastanesi'nde tetkikleri yapılacak. Ben de geçmiş olsun diliyorum."

Cevizoğlu devamında şu şekilde konuştu:

"Reklam arasında biz dediğiniz gibi Melik ile birlikte aynı stüdyodaydık. Reklam arasında tuvalete gidip yüzünü yıkamış, adeta rahatsızlık geliyorum demiş. 'Yüzümü yıkamayla geçmedi bu' dedi. Hocanın telefonundaki öğrencilerini aradık. Dicle'nin söylediği gibi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüyorlar. İki tane ambulans geldi, hoca hastaneye varmıştır. Muhtemelen ülserden kaynaklanan bir rahatsızlık. hocamız açıklamasını yapacaktır."