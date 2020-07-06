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Son dakika haberi: PKK'nın saldırı girişimi önlendi! İki terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu. Operasyonda iki PKK/YPG'li terörist ise etkisiz hale getirildi
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
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