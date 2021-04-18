Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında korkutan deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.26'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Öte yandan dün aynı noktada 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.



Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla ili Datça ilçesi açıklarında, saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Muğla İl AFAD, Datça ilçe Emniyet ve İlçe Jandarmadan alınan bilgilere göre, olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı.

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