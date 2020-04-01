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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 18:35,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: MSB duyurdu: TSK'ya ait yardım malzemesi taşıyan uçak İtalya'ya indi

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Son dakika haberi: MSB duyurdu: TSK'ya ait yardım malzemesi taşıyan uçak İtalya'ya indi
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Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım malzemesi taşıyan TSK'ya ait uçağın İtalya'ya indiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, "İspanya Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya'nın Roma kentine ulaştı." bilgisi paylaşıldı.

MSB, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçakla göndermişti.

MSB: Yardım taşıyan uçak İspanyaya indi
MSB: Yardım taşıyan uçak İspanya'ya indi
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