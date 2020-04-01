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AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 14:41,Son Güncelleme:/

Son dakika... MSB: Yardım taşıyan uçak İspanya'ya indş

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Son dakika... MSB: Yardım taşıyan uçak İspanya'ya indş
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Milli Savunma Bakanlığı, "Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya’nın Madrid kentine iniş yaptı." ifadelerine yer verildi.

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