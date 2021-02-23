Son dakika haberi: MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"

Gara'da gerçekleştirilen operasyonla ilgili MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!