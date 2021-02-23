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Haber Giriş: 23.02.2021 - 18:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"

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Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." notu düşüldü.

Gara'da gerçekleştirilen operasyonla ilgili MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!

Son dakika haberi: MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz

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