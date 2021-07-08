MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi!
GeriGündem Son dakika haberi... TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 18:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiği haberi Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

Son dakika haberi... TSK ve MİTten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi