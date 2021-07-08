Son dakika haberi... TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiği haberi Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/zZh94iKvIE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2021