Son dakika haberi... TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiği haberi Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/zZh94iKvIE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2021

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