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Haber Giriş: 25.05.2021 - 18:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da gerçekleştirilen operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu.

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