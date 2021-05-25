Son dakika haberi: MSB açıkladı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.



Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu. pic.twitter.com/dQYaq0w9Sd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021

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