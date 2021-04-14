Son dakika haberi: MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başika üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Atılan üç roketten birinin üs bölgesine, diğer ikisinin ise köye düştüğü bildirilen açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, köyde yaşayan bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırı sonrası bölgede bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin derhal alındığı vurgulanarak, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: GEREKEN BEDEL MİSLİYLE ÖDETİLECEKTİR

AK Partisi Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyine yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Başika üs bölgesine yapılan hain saldırıda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

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