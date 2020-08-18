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AA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 11:51,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı'ndan çok önemli yüz yüze eğitim açıklaması

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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı'ndan çok önemli yüz yüze eğitim açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması gerekir'' dedi.

Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.

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