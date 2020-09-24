CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yapÄ±lan MGK ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan bildiri yayÄ±mlandÄ±.

Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÃ– ve DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere, milli birliÄŸi, beraberliÄŸi ile TÃ¼rkiye'nin bekasÄ±nÄ± tehdit eden tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar hakkÄ±nda Kurul'a bilgi sunulduÄŸu belirtildi.

DoÄŸu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ farklÄ±lÄ±klarÄ± Ã¼zerinden gerginliÄŸi artÄ±rmaya tevessÃ¼l eden aktÃ¶rlerin faaliyetlerinin de ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen bildiride, "TÃ¼rk milletinin bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasÄ± hususunda taviz vermeyeceÄŸi bir kez daha dile getirilmiÅŸtir. GayrÄ± askeri statÃ¼deki adalarÄ±n silahlandÄ±rÄ±lmasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere uluslararasÄ± hukuka ve antlaÅŸmalara aykÄ±rÄ± hareket eden Ã¼lkeler aklÄ±selime davet edilmiÅŸ, bÃ¶lgedeki doÄŸal kaynaklarÄ±n adilane bir ÅŸekilde paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda TÃ¼rkiye'nin her platformda ve Ã¶ncelikle diyalogdan yana olduÄŸu ifade edilmiÅŸtir." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, ÅŸunlar kaydedildi:

"BÃ¶lgesel ve kÃ¼resel her ihtilafta, daima hakkÄ±n, hakkaniyetin, adaletin yanÄ±nda yer alan TÃ¼rkiyeâ€™nin, doÄŸu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de aynÄ± Ã§erÃ§evede gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtilmiÅŸ, Avrupa BirliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m kurumlara ve ihtilaflara mÃ¼dahil devletlere, Ã¼lkemizin bu ilkeli duruÅŸuna ve Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygÄ±lÄ± olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸtur.Â Suriye ve Libya'da meÅŸruiyet Ã§erÃ§evesinde terÃ¶rle mÃ¼cadeleye ve istikrarÄ±n tesisine destek veren TÃ¼rkiye'nin, bu Ã¼lkelerin barÄ±ÅŸa ve refaha kavuÅŸmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki tutumunu sÃ¼rdÃ¼receÄŸi belirtilmiÅŸtir. UluslararasÄ± toplum da mazlum milletlerin hÃ¼rriyetlerini ve kaynaklarÄ±nÄ± gasbeden gayrimeÅŸru oluÅŸumlar ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile bunlarÄ± destekleyen aktÃ¶rlere karÅŸÄ± somut adÄ±m atmaya davet edilmiÅŸtir."