Son dakika haberi... Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için 'sarı kodlu' uyarı
Meteoroloji'den alınan son dakika haberine Marmara ve Ege Bölgesi'nde şiddetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Bu gece yarısı başlayarak etkisini çarşamba öğle saatlerine kadar sürdürecek yağış 'sarı kodlu' uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u ‘sarı' kategoride uyardı.
Yapılan uyarıda, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın bu gece yarısı itibariyle başlaması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor
İSTANBUL VE 8 İL İÇİN 'SARI KODLU' UYARI
Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Sakarya Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Düzce için 'sarı kodlu' uyarıda bulundu.
İSTANBUL'DA TAHMİN EDİLEN SICAKLIKLAR:
8 Temmuz- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 28 derece.
9 Temmuz- Parçalı Bulutlu; en düşük 21, en yüksek 30 derece.
10 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 29 derece.
11 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 23, en yüksek 31 derece.
12 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 32 de
SARI UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 7, 2020
Marmara’nın Doğusu (#Kocaeli, #Sakarya, #Yalova, #Bursa, #İstanbul Anadolu Yakası’nın doğusu) ve Batı Karadeniz’de (#Zonguldak, #Bartın, #Düzce ve #Kastamonu’nun kuzey ilçeleri) Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor! pic.twitter.com/wBrVlxly7z
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