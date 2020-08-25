Son dakika haberi: Maltepe'de ormanlÄ±k alanda yangÄ±n paniÄŸi

BaÅŸÄ±bÃ¼yÃ¼k OrmanÄ±'nda saat 15.45 sÄ±ralarÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ormandan yÃ¼kselen alevleri gÃ¶ren vatandaÅŸlar bir yandan yangÄ±na mÃ¼dahale ederken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. VatandaÅŸlar yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesini engellemek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba sarf etti. Yerden ve havadan mÃ¼dahale ile yangÄ±n bÃ¼yÃ¼meden kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.



Bir vatandaÅŸ "Ufak bir alev gÃ¶rdÃ¼k. Alevler bir anda bÃ¼yÃ¼dÃ¼. MÃ¼dahale ettik ama yetiÅŸemedik. Ekipler geldi sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼k" diye konuÅŸtu.Â