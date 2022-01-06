ÖSYM'den KPSS sonuç duyurusu geldi: KPSS-2021/2 tercih sonuç sorgulama ekranı

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KPSS 2021/2 tercih sonuçları açıklandı. KPSS tercih sonuçları sayısal verilerine göre, toplam 111 bin 317 kişi tercih yaparken, yerleşen sayısı 2.380 oldu.

ÖSYM tarafından KPSS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan sonuç duyurusunda "22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuç Sorgulama

HALİS AYGÜN'DEN AÇIKLAMA

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de resmi Twitter adresinden KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Aygün, sonuçların açıklandığını şu sözlerle bildirdi; "Değerli adaylarımız, 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. #KPSS"