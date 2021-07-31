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DHA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 19:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi! Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı!

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Konya'da Dedeoğulları ailesinin evlerinde otururken Mehmet Altun tarafından tabancayla vurulma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

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  • Konyadaki katliam anının görüntüleri ortaya çıktı
  • Konyadaki katliam anının görüntüleri ortaya çıktı
  • Konyadaki katliam anının görüntüleri ortaya çıktı
  • Konyadaki katliam anının görüntüleri ortaya çıktı
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Konya'da, K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun'un (33), Dedeoğulları ailesi fertlerine silahla saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mehmet Altun'un, Dedeoğlu ailesi fertleriyle bahçede otururken sandalyeden kalkarak poşet içindeki tabancasını çıkarıp, peş peş ateşlediği, ardından da aracına binip uzaklaştığı yer aldı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili failin yakalama çalışmalarının devam ettiği ve 10 kişinin gözaltına aldığını açıklamıştı.

Ayrıca Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "84 milyon beraberlik kardeşliğimiz teminatı olan coğrafyamızda kimse birliğimizi bozamayacak. Kim yaptıysa bunun cezasını ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi Konyadaki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

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