Son dakika: Konya'da kanlı baskın: 13 kişi gözaltına alındı... Bakan Gül: Kimsenin yanına kâr kalmayacak

Konya'nın Meram ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Altun tarafından evlerinde tabancayla vurulan Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları'nın (35) cenazeleri, yapılan otopsinin ardından teslim alınıp, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki mezarlık önüne getirildi. Cenaze namazları kılınan kurbanların tabutları bir süre omuzlarda taşındı, dualarla toprağa verildi.



Cenazeye Dedeoğulları ailesinin yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta, Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Levent Gök, AK Partili milletvekilleri, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığındaki CHP heyeti, MHP, İYİ Parti, HDP ve BBP'nin yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



BAKAN GÜL: KİMSENİN YANINA KÂR KALMAYACAK



Bakan Abdulhamit Gül, cenaze sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:



"Ailenin acısı bizim acımız, cenaze bizim cenazemiz. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Her aşamada tüm gelişmeler kamuoyuyla yine paylaşılacaktır. 84 milyon beraberlik kardeşliğimiz teminatı olan coğrafyamızda kimse birliğimizi bozamayacak. Kim yaptıysa bunun cezasını ödeyecektir. Haksızlığa uğrayan her kişinin takipçisi olacağız. Süreci milletimizle, ailemizle birlikte sonuna kadar takipçi olacağız. Dezanformasyona yönelik hiçbir bilgiye inanılmaması gerekiyor. İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var." açıklamasında bulundu.





NUMAN KURTULMUŞ: KIYAMETE KADAR OMUZ OMUZA YAŞAYACAĞIZ



Kurtulmuş, kötü niyetlerle ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şöyle konuştu:



"Buradan asla kimse bir çatışma, bir gerilim, bir provokasyon çıkarmaya kalkmasın. Bugün cenaze töreni boyunca da bütün cenazeye katılanlar büyük bir sağduyuyla, edeple, saygıyla, Müslümanlık geleneklerine uygun bir şekilde cenazeyi ilk andan itibaren getirdiler ve defin sonuna kadar da böyle oldu. Bazı karanlık çevreler, her işten siyaset üretmeye kalkan çevreler, bu işin içerisinden birtakım gerilimler, birtakım etnik çatışmalar falan çıkarmaya çalışır. Bu sağduyuyu sonuna kadar koruyacağız.

Bu memleketteki hiçbir vatandaşımızın bir diğerinden zerre miskal ne üstünlüğü ne de aşağı olması söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları etnik kökeni ne olursa olsun, mezhebi, meşrebi, hayat tarzı ne olursa olsun herkes eşit ve özgür yurttaştır. Milletimiz, sonuna kadar bu duygulara sahip çıkıyor. Kardeşliğimize, birliğimize sahip çıkıyor. Hiç kimse kardeşliğimizi, birliğimizi bozmadı, bozamayacak ve inşallah kıyamete kadar bu ülkenin gerçek sahipleri olarak, Türkler-Kürtler hep beraber bu ülkede omuz omuza yaşayacağız."

Aileye metanetleri dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Konya'nın da Türkiye'nin de huzurunu hiç kimsenin bozamayacağını vurguladı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İşte Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edilmiş olup, soruşturma kapsamında delil toplama işlemleri devam etmektedir. İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır.

Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir.



Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir.

Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

SALDIRGANIN AİLESİNDEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı saldırı sonucu 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili saldırganın ailesinden de 3 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltı sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 günü 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın 31.07.2021 tarih ve 2021/38 sayılı basın açıklamasında olay ile ilgisi olduğu düşünülen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirilmiş olup; Yürütülen soruşturmada gelinen aşamada, halen firari olan şüphelinin ailesinden 3 kişinin de gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 13 kişi oldu'' denildi.

Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır.



'BARIŞ OLACAKTI’



Konya’da silahlı saldırıda yaşamını yitiren 7 kişilik Dedeoğulları ailesinin akrabası İzzet İnik, iki ailenin barışmak üzere olduğunu belirterek şunları söyledi:

''Birkaç kişi araya girdi, 'Barışalım' diye. Barış olacaktı. Dün gelen arkadaş tek başına gelmiş, arkada kim varsa kameraya görünenler. Kapının önünde önce Serpil ile oğlanı vuruyor. Yaşar Amca merdivende oturuyormuş, içeri girince onu vuruyor. Tek kişi yani. Daha sonra ahırın önünde iki kız hayvanlara sağım yapıyormuş onları, anne ile birini de evde otururken vuruyor. Eli sıkışıyor. Kız buna saldırıyor. Dönüp arabadan silahı sıkıyor. Milleti öldürdükten sonra gelip arabasından benzin alıp içeri döküyor, ateşe verip çıkıyor. Planlı. Onların hepsi evleri boş. Onların evlerinde de kamera var.''



İnik, Yaşar Dedeoğulları'nın İngiltere'de yaşayan bir oğlunun bayram tatili için geldiğini ve dün geri döndüğünü söyledi.

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