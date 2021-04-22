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Ali AKSOYER- İdris TİFTİKCİ- Mustafa ESEN / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kısıtlama başladı! İstanbul hâla kıpkırmızı

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan resmi tatilinin de dahil edildiği 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 19.00'da başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu kısıtlama öncesi yüzde 80'e ulaşırken, 19.10 sıralarında yüzde 72'ye geriledi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması bu hafta 82 saat sürecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 3 gün sürecek.

Son dakika haberi: Kısıtlama başladı İstanbul hâla kıpkırmızı

Genelge kapsamında kısıtlama bugün 19.00'da başladı ve 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Hafta sonu kısıtlamalarında olduğu gibi 23 Nisan Cuma günü de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemiş dükkanları saat 10.00 - 17.00 arasında açık olacak.
Son dakika haberi: Kısıtlama başladı İstanbul hâla kıpkırmızı

Kısıtlama öncesi birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kadıköy D-100 Karayolu her iki yönde araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.17 itibariyle yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü. Kısıtlama başladığı saatten sonra trafik yoğunluğun azalmaya başladığı gözlemlenerek saat 19.10 sıralarında yüzde 72'ye geriledi.

Son dakika haberi: Kısıtlama başladı İstanbul hâla kıpkırmızı

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