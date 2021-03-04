Son dakika haberi: İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı gelmişti.
İstanbul'da toplu ulaşımda yaş sınırı kalktı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabileceği" kaydedildi. Alınan kararla ayrıca, aynı yaş grupları için sokağa çıkma süresi 3 saatten 4 saate yükseltildi.
Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu.
Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.