Son dakika haberi: İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı

İstanbul'da toplu ulaşımda yaş sınırı kalktı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabileceği" kaydedildi. Alınan kararla ayrıca, aynı yaş grupları için sokağa çıkma süresi 3 saatten 4 saate yükseltildi.

Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu.

Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.