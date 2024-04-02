Son dakika haberi: İstanbul Gayrettepe'de yangın faciası! Ünlü gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti... 5 kişi için gözaltı kararı

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Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki Masquerade adlı gece kulübünde çıktı. Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı.

O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI 29'A YÜKSELDİ

Korkunç yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yangında can kaybı maalesef 29'a yükseldi. Olay yerine 32 adet ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Acı kayıplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

"HAYATINI KAYBEDENLER TADİLAT İÇİN ÇALIŞANLAR"

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Kimlikleri henüz belli değil. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş" dedi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gayrettepe'deki yangına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

2 MÜLKİYE MÜFETTİĞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Bakan Yerlikaya, bir açıklama daha yaparak "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir." dedi.

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5 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasında 3 savcının görevlendirildiğini, 5 kişi için de gözaltı kararının verildiğini duyurdu. Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesindeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

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Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

GECE KULÜBÜNÜ ALEVLERİN SARDIĞI İLK ANLAR

16 katlı binayı alevlerin sardığı ilk anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.