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Haber Giriş: 14.05.2021 - 01:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İsrail'in skandal hamlesi sonrası Fahrettin Altun'dan çok sert tepki

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Son dakika haberi: İsrail'in skandal hamlesi sonrası Fahrettin Altun'dan çok sert tepki

İsrail'in Gazze'ye kara harekâtı başlatmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarının derhal son bulması gerektiğini belirten Altun'un açıklamaları şöyle;

İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze’ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.

Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.

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