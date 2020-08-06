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Gündem
Haber Giriş: 06.08.2020 - 22:34,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: "İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz" diyerek paylaştı

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Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS'in Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini anlattığı videoyu, "Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." notuyla paylaştı.

Son dakika haberi... Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara “Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!” dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım.

İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor.

 

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