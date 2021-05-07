AA
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Son dakika haberi: Herkes merak ediyordu... Ne olduğu ortaya çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi
Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması.
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