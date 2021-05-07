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Haber Giriş: 07.05.2021 - 01:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Herkes merak ediyordu... Ne olduğu ortaya çıktı

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Son dakika haberi: Herkes merak ediyordu... Ne olduğu ortaya çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi

Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması.

Son dakika haberi: Herkes merak ediyordu... Ne olduğu ortaya çıktı

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