Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı

#Semra Güzel#PKK#HDP

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve TBMM Genel Kurulu’nda dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçundan iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Haberin Devamı

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen Güzel’in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile kaldırıldı.

İFADEYE GELMEDİ

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gelmedi. Savcılık, adresinde de bulunamayan Güzel hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iki ayrı dosya kapsamında sulh ceza hakimliğinden ‘yakalama kararı’ çıkarılmasını talep etti. Hakimliğin talebi kabul etmesiyle, Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haberin Devamı

Son dakika haberi: HDPli Semra Güzel hakkında yakalama kararı

Dokunulmazlığının kaldırılmasıyla yargı yolu açılan Güzel'in "örgüt üyeliği" suçlamasından hüküm giymesi halinde milletvekilliği düşürülecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Semra Güzel#PKK#HDP

BAKMADAN GEÇME!

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna
Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek

BAKMADAN GEÇME!

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna
Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek