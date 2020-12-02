Son dakika haberi: Hava durumu yarın nasıl olacak? MGM 3 Aralık il il hava durumu tahminleri

MGM günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Son tahminlere göre, Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Zonguldak, Antalya, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi ile Muğla’nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte, tüm illerin hava durumu raporu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE -3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

AYDIN 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ -3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 10°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

RİZE 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİNGÖL 2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -5°C, 6°C

Parçalı bulutlu

KARS -6°C, 4°C

Parçalı bulutlu

VAN -1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu