Son dakika haberi: Hava durumu yarın nasıl olacak? MGM 3 Aralık il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Kocaeli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacak. Peki, hava durumu yarın nasıl olacak? İşte, 3 Aralık Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu.
MGM günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Son tahminlere göre, Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Zonguldak, Antalya, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi ile Muğla’nın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte, tüm illerin hava durumu raporu.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
AYDIN 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ -3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KONYA 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 10°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
RİZE 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİNGÖL 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS -6°C, 4°C
Parçalı bulutlu
VAN -1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
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