Son dakika haberi: Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 11 Haziran için sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Ergene ve Saray) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile, bu akşam saatlerinde Bursa'nın güney ilçeleri ile Bilecik çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli hariç bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 28°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 27°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 27°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 18°C, 30°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusu ile yarın zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Adana ve K. Maraş'ın kuzey kesimleri ile yarın Isparta, Adana, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ile yarın il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY 20°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğleden sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 12°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon ve Bayburt çevreleri ile yarın Samsun ve Gümüşhane çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 19°C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 17°C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Ağrı ve Kars çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık