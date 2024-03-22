Son dakika haberi: Rusya'daki saldırıya Türkiye'den peş peşe kınama mesajları

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan’ın, Moskova'daki terör saldırısını kınadığı, Rusya halkına ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve tüm Türk halkının başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Moskova’daki bir konser salonuna bu akşam (22 Mart) düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya Hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından şu ifadeleri kullandı:

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"Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz..."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Moskova'da masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya Hükümetine ve Rus Halkına taziyelerimi iletiyorum."