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Son dakika haberi... Rusya'daki saldırıda son durum: Moskova'da konser salonunda katliam! Ölü ve yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Moskova#Saldırı
Son dakika haberi... Rusyadaki saldırıda son durum: Moskovada konser salonunda katliam Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 21:02

Son dakika haberine göre; Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna maskeli en az 3 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Türkiye'nin terör saldırısını kınadığını belirterek başsağlığı diledi.

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İşte dakika dakika yaşananlar;

Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Fransız haber ajansı AFP, Moskova'daki terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

Rusya'dan BMGK'da toplantı talebi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’daki terör saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden toplantı talep edeceklerini açıkladı.


Aliyev’den Putin’e taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu çok sayıda can kaybı ve yaralanma haberinin kendisini ve Azerbaycan halkını derinden üzdüğünü belirten Aliyev mesajında şu ifadeler yer verdi:

“Bu terör eylemini Azerbaycan halkı adına ve kendi adıma şiddetle kınıyor, size, Rus halkına, mağdurların ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.”


Dışişleri saldırıyı kınadı
Dışişleri saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı "Moskova’daki bir konser salonuna düzenlenen masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna: Saldırıda ilgilimiz yok

Zelenskiy'nin üst düzey yardımcısı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada "Gerçekleşen saldırıda Ukrayna'nın bir alakası bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan ABD'ye: Bu sonuçlara neye dayanarak varıyor?

Rus Dışişleri Bakanlığı “Beyaz Saray, Moskova'daki terör saldırısına Ukraynalıların karıştığına dair herhangi bir belirti görmediğini söyledi. Bu sonuçlara neye dayanarak varıyor?” açıklamasında bulundu.

ABD: Ukrayna'nın yaptığına dair kanıt yok

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Moskova saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, henüz saldırının ayrıntıları hakkında bilgi veremeyeceğini ve Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların olaya karıştığına dair herhangi bir kanıtın olmadığını söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Medvedev açıklama yaptı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Medvedev:

Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır.Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır.


Rusya Dışişleri'nden çağrı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Tüm dünya Moskova'daki terör saldırısını kınamalı" açıklamasını yaptı.

Rusya'da terör saldırısı
Rusyada terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Crocus Belediye Binası'nda yer alan salonda bir müzik grubunun konseri sırasında maskeli en az 3 kişi tarafından düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Makineli tüfeklerle gerçekleştirilen olayda saldırganların seyircileri hedef aldığı aktarıldı. Rus kolluk kuvvetlerinin yanı sıra ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildiği bölgede uzun süreli silah sesleri duyuldu. Konser salonundaki 100 kişi tahliye edildi. Saldırının ardından yangın çıkan binaya ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, olayın hemen ardından bir kriz merkezi kurulduğunu duyurdu. Güvenlik çemberine alınan bölgedeki tüm etkinlikler de iptal edildi. Saldırganların yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineSaldırıyı DEAŞ üstlendi
timelineRusya'dan BMGK'da toplantı talebi
timelineAliyev’den Putin’e taziye mesajı
timelineDışişleri saldırıyı kınadı
timelineUkrayna: Saldırıda ilgilimiz yok
timelineRusya'dan ABD'ye: Bu sonuçlara neye dayanarak varıyor?
timelineABD: Ukrayna'nın yaptığına dair kanıt yok
timelineRusya Güvenlik Konseyi Başkan Medvedev açıklama yaptı
timelineRusya Dışişleri'nden çağrı
timelineRusya'da terör saldırısı
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#Rusya#Moskova#Saldırı

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