Son dakika haberi... Rusya'daki saldırıda son durum: Moskova'da konser salonunda katliam! Ölü ve yaralılar var

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İşte dakika dakika yaşananlar;
Fransız haber ajansı AFP, Moskova'daki terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’daki terör saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden toplantı talep edeceklerini açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu çok sayıda can kaybı ve yaralanma haberinin kendisini ve Azerbaycan halkını derinden üzdüğünü belirten Aliyev mesajında şu ifadeler yer verdi:
“Bu terör eylemini Azerbaycan halkı adına ve kendi adıma şiddetle kınıyor, size, Rus halkına, mağdurların ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.”
Dışişleri Bakanlığı "Moskova’daki bir konser salonuna düzenlenen masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Zelenskiy'nin üst düzey yardımcısı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada "Gerçekleşen saldırıda Ukrayna'nın bir alakası bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
Rus Dışişleri Bakanlığı “Beyaz Saray, Moskova'daki terör saldırısına Ukraynalıların karıştığına dair herhangi bir belirti görmediğini söyledi. Bu sonuçlara neye dayanarak varıyor?” açıklamasında bulundu.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Moskova saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, henüz saldırının ayrıntıları hakkında bilgi veremeyeceğini ve Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların olaya karıştığına dair herhangi bir kanıtın olmadığını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Medvedev:
Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır.Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Tüm dünya Moskova'daki terör saldırısını kınamalı" açıklamasını yaptı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Crocus Belediye Binası'nda yer alan salonda bir müzik grubunun konseri sırasında maskeli en az 3 kişi tarafından düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Makineli tüfeklerle gerçekleştirilen olayda saldırganların seyircileri hedef aldığı aktarıldı. Rus kolluk kuvvetlerinin yanı sıra ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildiği bölgede uzun süreli silah sesleri duyuldu. Konser salonundaki 100 kişi tahliye edildi. Saldırının ardından yangın çıkan binaya ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, olayın hemen ardından bir kriz merkezi kurulduğunu duyurdu. Güvenlik çemberine alınan bölgedeki tüm etkinlikler de iptal edildi. Saldırganların yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.