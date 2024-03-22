Son dakika haberi... Rusya'daki saldırıda son durum: Moskova'da konser salonunda katliam! Ölü ve yaralılar var

Aliyev’den Putin’e taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu çok sayıda can kaybı ve yaralanma haberinin kendisini ve Azerbaycan halkını derinden üzdüğünü belirten Aliyev mesajında şu ifadeler yer verdi:

“Bu terör eylemini Azerbaycan halkı adına ve kendi adıma şiddetle kınıyor, size, Rus halkına, mağdurların ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.”



