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Son dakika haberi! Erdoğan ve Heniyye arasında kritik görüşme: Ateşkes onayını değerlendirdik

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hamas#İsmail Heniyye
Son dakika haberi Erdoğan ve Heniyye arasında kritik görüşme: Ateşkes onayını değerlendirdik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 21:21

Hamas'ın, Katar ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onaylamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

Sosyal paylaşım platformu X'ten görüşmeye ilişkin açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi:

"Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık.

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Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik. Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum."

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hamas#İsmail Heniyye

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