Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Toplantıda çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazası ele alındı. Yaşanan hadiseler hepimizi üzmüştür.

- Çevre ve İçişleri Bakanları depreme ilişkin sunum yaptı. Deprem sonrası çalışmalarda ciddi mesafeler alındı. Yardım çalışmaları ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Yaraların sarılması için atılan adımlar memnuniyet verici. Felaketlerle ilgili gerekli tedbirler alınacak.

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER



- Yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Rusya ve İran ile çalışma yürütüyoruz. Rusya'dan bir askeri heyetin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Gelişmeler ele alınacak.

- Askeri gözlem noktalarımız yerinde kalacak. Rejim bu güne kadar yüzlerce kere mutabakatı ihlal etti. Yapacakları her hatanın çok net yanıtları olacak. Uluslararası topluma da sorumluluk düşüyor.

Rejimin niyeti savaştır. İnsanları katletmek ya da yerlerinden etmektir. Biz Türkiye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.

Uluslararası topluma da önemli sorumluluklar düşüyor. Sivillerin korunması, göç dalgasının önlenmesi gibi konularda sadece Türkiye'nin sorumluluğu gibi ifade etmek doğru değildir. Konu sadece bizimle ilgili değil.

Almanya'nın oradaki yerleşim ile ilgili bir katkısı oldu. Bunun diğer ülkelere de örnek olması gerekiyor.

Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor.

LİBYA'DA ATEŞKES ÇABALARI

- Hafter güvenilir bir aktör değil. Türkiye'nin sürece katılması, aslında Libya krizine de bir denge getirmiştir. Bize ilk günlerde Türkiye'nin burada ne işi var diyenler bile bunu kabul ediyor. Her ne kadar uluslararası toplum ona baskı yapıyor gibi gözükse de biz gerçeği biliyoruz. Hafter'in hala savaştan yana olduğunu biliyoruz.

ABD'NİN FİLİSTİN'İ İŞGAL PLANI

- Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bu plan Ariel Şaron'un planıdır. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek.

AP'DE TERÖR PROPAGANDASI



Bu AP'nin eröre açıkça destek verdiğinin bir kanıtıdır.

ABD ile istihbarat paylaşımları devam ediyor.