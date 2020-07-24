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AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 22:58,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Ayasofya açıklaması: 24 Temmuz bir milat olarak anılacak

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Ayasofya açıklaması: 24 Temmuz bir milat olarak anılacak
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, "(Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması) Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. İnşallah 24 Temmuz gelecek tarihçiler ve nesiller tarafından bir milat olarak anılacak. Bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, "(Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması) Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. İnşallah 24 Temmuz gelecek tarihçiler ve nesiller tarafından bir milat olarak anılacak. Bugün tarih sayfalarına çok özel bir gün olarak geçecek." ifadelerini kullandı.

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