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Haber Giriş: 13.04.2020 - 18:59,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası İçişler Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmediği belirtip, "İçişleri Bakanımızın gösterdiği hassasiyet takdirle karşıladım ancak istifasını kabul etmeyerek görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
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