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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TAİK#11. Türkiye Yatırım Konferansı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) 11. Türkiye Yatırım Konferansı’nda konuştu. "ABD iş dünyası temsilcileriyle karşılıklı işbirliğimizi artırmalıyız" çağrısında bulunan Erdoğan, "Ekonomimizi dönüştürecek yenilikçi adımlar atıyoruz, ABD firmaları için birçok fırsat bulunuyor." dedi. Ayrıca Erdoğan, "Tek gündemi Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek olan bazı lobilerin gerçek amacını çok iyi gördüğünüzü biliyorum. Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta TAİK tarafından düzenlenen “11. Türkiye Yatırım Konferansı”nda ABD'li iş insanlarına seslendi. 

ABD  ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ortaklığa vurgu yapan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Son dönemde yaşanan kritik gelişmeler ülkelerimiz arasındaki ortaklığın önemini bir kez daha göstermiştir. Devletler de bazı zamanlar görüş ayrılıkları yaşayabilir. Biz bunları karşılıklı saygı çerçevesinde diyalogla aşılabileceğini inanıyoruz.

Önemli olan her iki ülkede de kuvvetli siyasi anlayış ve iradenin bulunmasıdır. Biden'la 14 Haziran'da yaptığımız kapsamlı görüşmede bu konudaki irademizi teyit ettik. Sayın başkanla ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için mümkün... Ticaret hacmimizin 100 milyar dolara hedefe ulaşmasında mutabık kaldık.

YIL SONU HEDEFİ 25 MİLYAR DOLAR

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Ticaret hacmimiz geçen sene 21 milyar dolara yükselmiştir. ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 3. sırada yer almaktadır. İkili ticaret hacmimizin yıl sonunda 25 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesinde karşılıklı yatırımlarımızın artan önemi bulunuyor. ABD'nin Türkiye'deki yatırımları 13 milyar doları buldu. Türk yatırımcıları da ABD'de 7.2 milyar dolarlık yatırım yaptı. Ülkemiz salgın dönemi boyunca küresel tedarik zincirinin güvenilir bir halkası olduğunu göstermiştir. 

Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında Türkiye stratejik konumuyla daha ön plana çıkmıştır. 2020 yılını büyüme ile kapattık. Geçtiğimiz yıl 1.8 büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında 2. sırada yer aldık. Bu ivmeyi 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7.2 oldu İhracatta yıllık bazda 210 milyar doları geride bıraktık.

Tek gündemi Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek olan bazı lobilerin gerçek amacını çok iyi gördüğünüzü biliyorum. Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#TAİK#11. Türkiye Yatırım Konferansı