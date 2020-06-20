Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları:



Marmara Üniversitemizin ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine hepsini tebrik ediyorum. Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kat ettiği mesafeyi yaşadığımız her krizde yeniden keşfediyoruz.



'İNATLA ÜLKELERİNİ KÖTÜLEMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR'



Bunlar batı ülkelerindeki her şeyin çok iyi, biz de ise her şey çok kötü, kalitesiz görürler. Yine bunlar batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına karşı son derece küstahtırlar. Yıllardır bu zihniyete Türkiye'nin eskisi gibi olmadığını anlatmaya çalışıyoruz ama nafile. İnatla ülkelerini kötülemeyi sürdürüyorlar. Maskeden solunum cihazına, ilacına kadar her konuda gelişmiş ülkeler sıkıntılar yaşamışlardır. Aynı ülkeler bunun yanında sağlık hizmetleri konusunda adeta çuvalladı. Ne hastane kapasitelerinin ne sağlık sigortası sistemlerinin rutinin biraz üstüne çıkan bir durumda kaldıramayacağı ortaya çıktı. Türkiye bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır.



Türkiye dünyada eşine az rastlanır kapsam ve genişlikteki genel sağlık sigortası ile tüm vatandaşlarına ücretsiz hizmet sunabilen bir hale gelmiştir.





İstanbul'da 2 acil durum hastanesini, 600 yataklı Okmeydanı Cemil Taşçı Hastanesi'ni hizmete kattık. Bugünde açılışını yaptığımız bu hastanemizin İstanbul'umuza ve milletimize kazandırıyoruz. İstanbul havalimanımızdan barajlarımıza, Karsımıza da barajımızı kazandırdık.

'SOKAKLARI KARIŞTIRARAK MİLLİ BERABERLİĞİMİZE SALDIRDILAR'



Kendi ülkesine, halkına kör sağır hissiz olanlara ne yapsak farketmez. Milletimizin, kendisine getirdiğimiz hizmetleri gördükleri için hep yanımızda yer aldı. Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli farklardan biri, mücadeleyi sadece demokrasi ekonomi alt yapı alanında vermemesidir. Dünyada bizim gibi birçok cephede mücadele sürdüren bir ülke yoktur. Sokakları karıştırarak milli beraberliğimize saldırdılar. Vesayet güçlerinin oyunlarıyla ayağımızı kaldırmaya çalıştırlar. Yargı Emniyet kumpasıyla bileklerimize kelepçe takmak istediler. Vatanı parçalamayı denediler. İçeride ve dışarıda nice ittifaklar kumpaslarla kendi tuzaklarını uygulamaya çalıştılar. Milletimizin mücadelesine çarpık geri döndüler.

'DEMOKRASİ VE KALKINMA MÜCADELEMİZDE YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ'



Ekonomimizi çökertme çabalarına karşı, istihdamı ve teknoloji üretimini yükselttik. Böylece geçmişin ihmallerini telafi etmenin ötesinde Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomiye sokma hedeflerinin temelini oluşturduk. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir dönemine giriyoruz. Salgın döneminin ardından dünyada siyasi ilişkilerin yeninden şekilleneceği açıkça görünüyor. Türkiye, yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerden biri olarak görünüyor. Bunun için öncelikle önümüzdeki kısa vadeli sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Salgını ülkemizden ne kadar hızlı uzaklaştırırsak o kadar hızlı yol alırız. Hep birlikte salgını yenmek için kurallara uymalıyız.

'TMM YANİ TAMAM'



Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar görünüyor. Maske, mesafe temizlik ilkelerini temizlik maske mesafe diye değiştirmek istiyorum, yani TMM, yani "tamam"



HASTANENİN ADINI AÇIKLADI



Gönül arzu ederdi ki bugün hastane açılışımızı kendi mekanında yapsaydık. Fakat korona sebebiyle acil durum mekanı olduğu için oraya girmek sıkıntı olabilirdi. O yüzden açık mekanda yapıyoruz. Açılışını yaptığımız hastaneninin özellikle şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Marmara Üniversitemizin ve Sağlık Bakanlığımızın emekleriyle hastanemize, Asaf Ataseven hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık.

Başarılarıyla gönüllerde taht kurmuştur. İmanlı, başarılı, vatanına ve milletine sağdık olmuştur. Hocamızın en büyük özelliği ise her şart altında doğruyu konuşmak olarak bilinirdi. 12 yıl öce aramızdan ayrılan Asaf hocamızı birlikte yad etmek istiyorum.

Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven hastanesinde emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm hastalarımıza da Rabbim'den şifalar diliyorum