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Haber Giriş: 23.10.2020 - 21:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da camiye yapılan baskına sert tepki: Şiddetle kınıyorum

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da camiye yapılan baskına sert tepki: Şiddetle kınıyorum
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Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını kınadı. Erdoğan "Berlin'deki Mevlana Camii'nde gerçekleştirilen, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum.

Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür.

Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz.

Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

 

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