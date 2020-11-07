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DHA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 22:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi... Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini  belirterek, Azerbaycan’ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti.

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