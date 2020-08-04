Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.
TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda, "Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunar ve Allah'tan kendilerine sabır ve metanet dilerim. Ayrıca yaralılara acil şifalar dilerim. Türkiye'de bizler, her daim Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında duracağız." ifadelerine yer verdi.
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