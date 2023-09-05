Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Dünyada hem yeni altyapı kurma, hem de yenileme ihtiyacı bitmedikçe müetahhitlerimizin çalışmaları sürecektir. Deprem bölgesi geçtiğimiz haftalarda da gündemimizin ilk sıralarındaydı. Biz yaraları sarmayı sürdürüyoruz. Konteyner kent kurulumunu tamamlayıp isteyenleri buralara yerleştirdik. Hatay'da son temel atmayla birlikte 50 bin konut ve köy evi inşa çalışmaları devam ediyor. Başvuru sayısı 86 bini geçti. Yakında açılış törenleriyle yeni eve kavuşma sevincini depremzedelerimizle paylaşacağız.



