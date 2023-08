Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'deki müdahale kabul edilemez

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Yozgat'taki trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZDAN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ"



Son kabine toplantımızdan bu yana her alanda Türkiye'yi hayalleriyle buluşturma mücadelemizi sürdürdük. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. 14. Büyükelçiler Konferansı'nı düzenledik. Güncel ve bölgesel konulara ilişkin ufuk tasavvuru yaptık. Kendilerinden neler beklediğimizi diplomatlarımıza ifade ettik. Toplamda 260 temsilcilikle dünyada en geniş diploması ağına sahip 5 ülkeden biriyiz. Girişimci, insani ve Türkiye eksenli bakış açısını diplomamizde hakim kıldık. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından bir ülkeden ibaret olmadığını sadece söylemde bırakmıyor, duruşumuzla ve söylemlerimizle ifade ediyoruz.

MACARİSTAN ZİYARETİ



Dün Victor Orban'ın davetine icabetle Macaristan'a 1 günlük ziyaret gerçekleştirdik. Bu sene 3,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 6 milyar dolara ulaştırmada kararlıyız.



ERDOĞAN'DAN BM'YE 'PİLE' TEPKİSİ: MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ



Gerilim ve macera peşinde koşmadan dünya barışı derdindeyiz. Kimsenin toprağında, yer altı ve yer üstü zenginliği kaynağında gözümüz yok. Geçen Cuma günü BM Barış Gücü askerlerinin, KKTC topraklarındaki fiziki müdahalesi bizim kesinlikle kabul etmeyeceğimiz bir husustur. Uluslararası hukukla barışmayan bu tavırlar nedeniyle bölgede gerilim maalesef gerilimi tırmanmıştır. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. İsminin hakkını vererek adadaki tüm hakların sorunlarına çözüm sunmalıdır. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi Rum kesimin hak hukuk tanımaz tavrıyla baş başa bırakmayacağız. KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz. 2015 yılında devreye aldığımız su temin projesiyle, yeni Ercan Havalimanı'nı bu kapsamda sayabiliriz. KKTC'de temsilcilik açmaya hazırlanan ülkeler var. AB'nin bu konuda yaptığı açıklamalar çok talihsiz. Sınırlarımızın her karışını güvenli hale getireceğiz.





TAHIL KORİDORU



Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için samimi gayret gösteren tek ülke neredeyse Türkiye'dir. Önümüzdeki dönemde Tahıl Koridoru'nun yeniden açılması ve barış umutlarının filizlenmesi için çaba harcayacağız. Çünkü biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.



İKLİM KRİZİ



Bazı şehirlerimizde 50 dereceyi bulan sıcaklıkların ölçülmesi meselenin vehametini ortaya koyması açısından önemlidir. Ülkemizin iklim değişikliğinin sorunu olarak ortaya konan insan müdaalesinde neredeyse hiçbir katkısı yoktur. Buna rağmen uluslararası tüm toplantılarda taraf oldu. Sıfır Atık'tan yenilenebilir enerji projelerine kadar pek çok uygulamayla daha yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz. Yenilenebilir kurulu güç açısında Avrupa 5'incisi dünya 12'ncisiyiz. Topraklarının önemli bir kısmı Akdeniz havzasında yer alan ülkemiz için 2100 yılına kadar yapılan projeksiyonlar ortalama sıcakların yükseleceğine, sıcak hava dalgalarının yaygınlaşacağına, yağışların düşeceğine, dengesiz yağışlar nedeniyle taşkınların çoğalacağına ve velhasıl bugüne kadar alışık olmadığımız pek çok sorunla karşı karşıya kalacağımıza işaret etmektedir. Yüksek hava sıcakların etkisi tarımdan enerjiye çok alanda ülkemizde hissediliyor. Bu hayati konuda Kendi yükümlüklerimizi yerine getirerek küresel düzeyde insiyatif yüklenerek, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünya ortalamalarına göre ciddi su stresi çeken bir ülke olarak elimizdeki kaynakları çok iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. Son 21 yılda yaptığımız 479 milyar lira yatırımla su kaynaklarını en verimli değerlendirme imkanına kavuştuk. Baraj ve göletlerimizin depolama hacmini 50 milyar metreküpten 183 milyar metreküpe çıkardık. Tüm bunları da çevreci maskesiyle marjinallerin engelleme girişimlerine rağmen başardık.



SU TÜKETİMİNDE TASARRUF ÇAĞRISI



Bugüne geriye dönüp baktığımızda işleri durdurmak için yürütülen kampanyaların ardındaki sinsi mücadeleyi daha iyi anlıyoruz. Bir yandan tarımsal üretimi çeşitlendirmeye diğer yandan su tüketiminde verimliliği en üst seviyeye çıkarmanın planlarını yapıyoruz. Bireysel tüketimi ve sanayide kullanılan su tüketimini azaltmak şarttır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyetle davranmaya davet ediyorum.



OTOMOTİV BALONU: FIRSATÇILARA KARŞI DENETİMLER MEYVESİNİ VERİYOR

Bu yaz sıcağında küresel krizlerin etkisiyle ülkemizi ve vatandaşlarımızı bunaltan bir diğer husus da ekonomik sıkıntılardır. Bugün Türkiye'nin ekonomide tabii ki sorunları var. Ülkemizin son 10 yıldır maruz kaldığı siyasi saldırıya her sosyal kumpasa terör örgütleri üzerinden organize edilen her güvenlik tehdidine ekonomik tuzaklar da eşlik etmiştir. 2018 yılından itibaren tuzaklar, alenen ekonomimizi mahvetme tehditlerinin savrulduğu hezeyanlara kadar varmıştır. Türk siyasi tarihinin önemli sembollerinden biri olan Mayıs 2023 seçimleri öncesinde ekonomimizle ilgili aynı senaryolar devreye alınmıştır. Yalan ve yanlış haberlerle toplumda panik oluşturmayla kadar nice oyunlar oynanmıştır. Milli iradenin tercihi Türkiye Yüzyılı'ndan yana olunca hevesler kursaklarında kalmış ancak ortaya çıkan ekonomik yük pekçok dengeyi sarsmıştır. Bu sorunları aşacak irademiz, potansiyelimiz, programımız mevcuttur. Son dönemde ekonomik göstergelerdeki olumlu göstergelerin kalıcı olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Mandacı dayatmanın kodları artık çözülmüştür. Bu dayatmanın yönünü yatırım, istihdam, ihracat, üretim yoluyla büyüme üzerine kurulu gelişmenin kimse önüne geçemeyecektir. Alınan önlemlerle otomotiv fiyatlarındaki balon sönmeye başladı. Fahiş fiyatların olduğu diğer sektörlerde de alınan önlemlerin etkilerini yakında göreceğiz.



MB REZERVLERİ 116 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI



Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını attığımız ve atacağımız adımlara destek vermelerini bekliyoruz. Her serzenişi duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bugünkü sıkıntılarımızı da geçmiş zaman hatırası olarak yâd edeceğiz. Ekonomideki olumlu gelişmelerden biri de Merkez Bankası rezervlerimizdeki güçlü artıştır. 11 Ağustos itibariyle 116 milyar doların üzerine çıkmıştır. Uluslararası yatırımcılar ekonomimizdeki olumlu gelişmeleri yakından izliyor. Seçim öncesi iftira kampanyaları ile çizilen karanlık tablonun asılsız olduğunu onlar da anlamaya başladı. Aynı şekilde geçen ay Körfez ziyaretimizde imzaladığımız 50 milyar doları anlaşan anlaşmalar ülkemize duyulan güveni göstermiştir. Önümüzdeki dönemde uzun vadeli yatırımların daha da arttığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyen içeride ve karanlık odaklara rağmen ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için yolumuza devam edeceğiz.

"DEPREM KONUTLARINI EKİM VE KASIM AYLARINDA TESLİM EDECEĞİZ"



Bugünkü toplantımızda önemli kararlar aldık. Deprem bölgesine tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik toplum yararına programların süresini 9 ay uzattık. Depremzedelerimize AFAD vasıtasıyla yapılan destek tutarı 79 milyar lirayı aşıyor. Düzenli olarak yaptığımız kira yardımlarından 327 bin 250 hanemiz faydalanıyor. Çadırlarda kalan hak sahibi vatandaşlarımızın konteynere geçişini tamamladık. Deprem konutlarımızın yapımı da devam ediyor. Önceki hafta Kahramanmaraş 7 ayrı bölgede toplam 9 bin 74 konut ile 231 iş yerinin temelini attık. Çarşamba günü Adıyaman'da deprem konutlarının temelini atacağız ve yerinde dönüşüm projemizi başlatacağız. Ekim ve kasım ayı itibariyle peyder pey teslime edeceğiz.