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AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 19:33,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Sağlık çalışanları için ücretsiz

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Sağlık çalışanları için ücretsiz
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Son dakika haberine göre; Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamu ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi s?artıyla belediyeler ve bağlı kurulus?ları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanacak.

Ayrıca, sağlık personeli kamuya ait sosyal tesislerden de aynı tarihe kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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