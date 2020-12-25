Son dakika haberi… Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı çağrısı yaptı! Yılbaşı partileriyle ilgili net konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu basın mensuplarına ikram etti.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

"Sayın Putin'in bu ifadeleri aslında aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin'le tanıdıktan sonra ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözünde duran, ikili ilişkilerimizde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadidedir.

Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri temenni ederim ki aynı şekilde sürdürürüz. Şu anda da aramızdaki ticaret hacmine baktığımızda da hedeflerimize de aynı kararlılıkta yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum.

TÜRKİYE'YE GELECECEK KORONAVİRÜS AŞILARI

(Aşı takviminiz belli mi? Normalleşme ne zaman başlar?) Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında Bakan'ım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız.

Aşı olacağımı yine bir Cuma çıkışı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Her olan bu alanda konuşmamalıdır. Konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır.

Bizim herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. Ve temennimiz duamız odur ki, bu koronavirüs belasına karşı en güçlü en başarılı şekilde karşılık verelim.

İlk olarak burada Çin ve Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz.

(Yılbaşı için ek tedbir olacak mı?) Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? 'Bak... Devlet nerede? Tedbiri almadı.' Buna fırsat vermeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

(İsrail-Türkiye ilişkileri) İsrail ile istihbari noktada ilişkilerimiz kesilmiş değil, devam ediyor. En tepe noktadaki kişilerle bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. İsrail'in bir de Filistin politikası adeta bizim kırmızı noktamızdır. İsrail'in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. Onun oradaki acımasız davranışları ve Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil.

(Kadir Topbaş'ın sağlık durumu) İnişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Her gün günaşırı oğlundan bilgileri alıyorum.

(4 günlük kısıtlamada nerede olacaksınız) Büyük bir ihtimalle İstanbul'da olacağım."