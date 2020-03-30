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AA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 06:10,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Büyükçekmece'deki 'korona partisi'ne operasyon! 11 kişi gözaltına alındı

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Son dakika haberi: Büyükçekmece'deki 'korona partisi'ne operasyon! 11 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Büyükçekmece'de eğlence partisi düzenleyerek görüntülerini sosyal medyada paylaşan 11 kişi gözaltına alındı. Eğlencenin düzenlendiği bina mühürlendi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde; partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır." denildi. Açıklamada, "Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gözaltına alınanlardan M. E. Ç'nin Avukatı Abdullah Burak Akça, "Bir villada bazı vatandaşlarımızın kendi arasında yaptığı bir eğlencenin sosyal medyaya yansıması sonucu toplumumuzda büyük tepki toplamıştır. Bazı şahıslar emniyet müdürlüğünün çalışmaları sonucu Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınmıştır. Yaklaşık 10 tanesi ifadeleri alındıktan sonra bırakılmıştır. Müvekkilim M. E.Ç'nin dosya kapsamında işlemleri devam etmektedir. Ortada bir kabahat söz konusudur. Sosyal medyada isnat edildiği gibi bir suç söz konusu değildir.  Sosyal medyadan dolayı amacını aşmıştır. Bir ticari amaç söz konusu değildir. Olay şahısların kendi arasındaki eğlenceden meydana gelmiştir. Müvekkilim oraya sonradan gitmiştir. Doğum günü kutlaması şeklinde bir eğlencedir. Oraya katılan yaklaşık 100 şahıs vardır" dedi. 

Gözaltına alınanların bazıları işlemlerinin ardından serbest bırakılırken bazı şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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