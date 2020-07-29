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İHA- DHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 16:08,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Büyük yoğunluk! Bodrum'dan bu görüntüler geldi

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Son dakika haberi: Büyük yoğunluk! Bodrum'dan bu görüntüler geldi
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Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.

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  • Bodrumda büyük yoğunluk
  • Bodrumda büyük yoğunluk
  • Bodrumda büyük yoğunluk
  • Bodrumda büyük yoğunluk
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Kurban Bayramı'na 2 gün kala Bodrum'a tatilciler akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti. Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.

KORONA VİRÜS BİLE ENGEL OLAMADI

İlçede korona virüse karşı Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Ege ve Akdeniz kıyılarında bu yılın en yoğun sezonunun geçeceği öğrenildi. En büyük yoğunluğun yaklaşık 1 milyon turistle Bodrum'da yaşanacağı düşünülürken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandığı öğrenildi. Muğla'nın tüm turistik ilçelerine yaklaşık 2,5 milyon tatilcinin geleceği öngörülüyor.

Son dakika haberi: Büyük yoğunluk Bodrumdan bu görüntüler geldi

Yetkililer ise rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu belirterek, bayramlarının kabus olmaması için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

OTELLERE GİRİŞLER BAŞLADI

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere gelmeye başladı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar oteller başta olmak üzere Apart ve pansiyonları doldurdu. Jandarma ve Emniyet güçleri Bodrum'da giren çıkan tüm araçları kontrollerini sıklaştırdı.

YURT DIŞINDAN BÜYÜK İLGİ

Bodrum'a yurt genelinden tatilcilerin yanı sıra yurt dışından gelen gurbetçilerin de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Kurban bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen gurbetçiler Bodrum'a gelmeye başladı.

İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum

TEM OTOYOLU’NDA KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU BAŞLADI

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek için İstanbul’dan yola çıkan tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu başladı. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Korutepe Tüneli mevkiinde araçların ortalama hızı 50 kilometreye kadar düştü. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde artması bekleniyor.

Son dakika haberi: Büyük yoğunluk Bodrumdan bu görüntüler geldi

Yola çıkacaklar dikkat... Bu sabah yine başladı
Yola çıkacaklar dikkat... Bu sabah yine başladı!
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı
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