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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ/Mehmet Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

İstanbul trafiğinde son durum

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İstanbul trafiğinde son durum
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KURBAN Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyenler trafik yoğunluğuna sebep oldu. 16.00 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 44'e ulaştı.

Kurban Bayramı'nı İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.  TEM Otoyolu Mahmutbey geçişi ile Fatih sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca TEM Bağlantı Yolu ve Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştu. Saat 16.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre İstanbul'da trafik yoğun yüzde 44'e ulaştı. Trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde havadan da görüntülendi.

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